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Галь Гадот сообщила о завершенном сценарии для фильма «Клеопатра»

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 05:56
Шоу-бизнес
Галь Гадот сообщила о завершенном сценарии для фильма «Клеопатра»
Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Лос-Анджелес, 12 ноября. Актриса Галь Гадот подтвердила, что ее фильм «Клеопатра» все еще находится в стадии разработки. Однако теперь кинолента получила потрясающий сценарий.

В 2020 году, после проката кинокомикса «Чудо-женщина» артистка объявила, что она, совместно с режиссером Пэтти Дженкинс, начнет работу над фильмом, который расскажет о знаменитой египетской императрице. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«"Клеопатра" определенно все еще находится в разработке. У нас потрясающий сценарий, и мне не терпится отпраздновать это событие и вывести ее историю на большой экран», — рассказала актриса.

Галь Гадот сообщила о завершенном сценарии для фильма «Клеопатра»
Кадр из фильма «Чудо-женщина» /

Объявление о том, что Гадот сыграет главную роль, было встречено критикой. Многие зрители отметили, что Клеопатра была македонкой, и для каноничности актриса должна быть из этой страны. Артистка ответила на выпады в свою стороны. Она заявила, что команда не смогла найти подходящую кандидатуру из Македонии, поэтому она берет на себя роль, поскольку очень увлечена проектом.

Ранее стало известно, что известные актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снова соберутся на одной съемочной площадке. Кинозвезды воссоединятся для съемок специального эпизода.

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кино галь гадот клеопатра
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