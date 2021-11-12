Читатели The Times обвинили Меркель в миграционном кризисе в ЕС

Лондон, 12 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель виновата в текущем миграционном кризисе, который разгорелся в Европе. Об этом заявили читатели издания The Times.

Британская газета опубликовала статью, в которой автор обвиняет Россию в том, что мигранты пытаются нелегально попасть на территорию Польши. Однако комментаторы считают иначе.

«У поляков, конечно же, больше шансов по сравнению с нашими пограничниками. Вялость наших политиков подтолкнула этих преступников к их идеям. Граница — это граница, и когда люди нападают на них, национальные границы необходимо защищать», — отметил RME.

Stellan Brandt не понимает, зачем обвинять Москву и Минск, когда Европа сама виновата, ведь это она не способна остановить наплыв беженцев. Если бы ЕС действовал твердо, то он бы прекратил поток мигрантов.

«А вспомните-ка, ведь это мамаша Меркель первой начала приглашать в Европу всех этих мигрантов!!» — резко подчеркнул Stevie B.

Steven White предложил отправить на КПП Литвы и Польши Меркель. По его мнению, она устроила эту «вакханалию», а остальные страны должны страдать.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует ввести санкции против 45 лиц, среди которых чиновники, из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Под санкции могут попасть лица, ответственные за перевозку мигрантов.