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Bloomberg: количество жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в США выросло до девяти
Происшествия
Bloomberg: количество жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в США выросло до девяти
Global Look Press  /  Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com

Хьюстон, 12 ноября. Девятый человек скончался из-за давки во время концерта в Хьюстоне на выступлении рэпера Трэвиса Скотта. Соответствующей информацией поделилось издание Bloomberg, ссылаясь на юриста родственников жертвы.

Адвокат семьи погибшего сообщил, что 22-летний студент Техасского университета скончался из-за тяжелых травм, которые он получил во время давки на концерте. По информации сотрудников правоохранительных органов, еще одним пострадавшим является девятилетний мальчик, находящийся сейчас в клинике. Медики оценивают его состояние как критическое.

Трэвис Скотт недавно заявил, что сотрудничает с правоохранителями. Ранее было известно о восьми жертвах и десятках пострадавших во время происшествия, которое произошло 5 ноября во время открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. В ходе выступления люди стали тесниться к сцене, из-за чего возникла паника. В результате этого некоторые слушатели теряли сознание.

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