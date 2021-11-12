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Польские читатели Wirtualna Polska осудили премьера Моравецкого из-за нападок на Россию
Политика
Польские читатели Wirtualna Polska осудили премьера Моравецкого из-за нападок на Россию
wikipedia.org

Варшава, 12 ноября. Поляки раскритиковали своего премьер-министра Матеуша Моравецкого за то, что он обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на польско-белоруской границе.

Моравецкий заявил, что Россия «претворяет в жизнь неоимперскую стратегию». В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел слова польского политика неприемлемыми. Читатели интернет-портала Wirtualna Polska жестко раскритиковали Моравецкого из-за нападок на Россию.

«Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили «Газпром» ее снизить. Моравецкий — вредитель», — высказался Pam.

«Господин Моравецкий, чуть больше дипломатичности! Вы не годитесь для политики, раз не умеете разговаривать с великими мира сего. Вы вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!», — написал Jaga.

«Моравецкому нужны уроки дипломатии. Наши политики не способны иногда придержать язык? Что ему дало это выступление кроме того, что он разозлил Путина?», — отметил Dżizzz.

Ранее Моравецкий заявил, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе может затянуться на долгие годы. Глава республиканского правительства призвал быть готовыми к противодействию «провокации Белоруссии».

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