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Киев попросил у Братиславы помощь из-за нехватки электроэнергии

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 05:44
Экономика
Киев попросил у Братиславы помощь из-за нехватки электроэнергии
Невские Новости  /  Сергей Воробьев

Киев, 12 ноября. Украина экстренно попросила у Словакии помощи с поставками электроэнергии из-за риска отключения двух блоков Бурштынской тепловой электростанции.

Киев попросил помощи, чтобы избежать отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС». Об этом рассказали в пресс-службе «Укрэнерго».

«11 ноября с 16:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС», запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт», — сказано в сообщении.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что запасы угля на складах энергогенерирующих компаний Украины в течение недели (с 1 по 7 ноября) сократились почти на 12%, до 479,4 тысячи тонн. Украинские трейдеры вновь подали заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на 10 ноября в размере 415 МВт. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

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Киев электроэнергия помощь
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