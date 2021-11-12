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Нововведение Минобрнауки позволит российским студентам проходить практику у ИП
Общество
Нововведение Минобрнауки позволит российским студентам проходить практику у ИП
wikipedia.org  /  Ivtorov/CC BY-SA 4.0

Москва, 12 ноября. Министерство образования и науки РФ планирует внести изменения в закон об образовании. Благодаря этому российские студенты смогут проходить практику у индивидуальных предпринимателей.

На данный момент обучающиеся могут делать это лишь у юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработать проект поручил президент России Владимир Путин и зампредседатель правительства Дмитрий Чернышенко.

«Законопроектом... предлагается ввести понятие «профильные организации», которыми... будут считаться юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной программы», — говорится в пояснительной записке.

Минобрнауки недавно приняло решение о возможности учебных учреждений самостоятельно принимать решение о вводе QR-кодов для студентов. Это является способом организации образовательного процесса, который, в соответствии с законом, находится в ведении самого вуза.

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