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Bloomberg: США сообщили ЕС о «готовности вторжения» России на Украину
Политика
Bloomberg: США сообщили ЕС о «готовности вторжения» России на Украину
pixabay.com

Вашингтон, 12 ноября. Американские политики поделились с коллегами из Европы опасениями по поводу того, что Москва якобы рассматривает возможность «вторжения» на Украину. Такой информацией поделилось издание Bloomberg.

Авторы материала пишут, что Вашингтон встревожен по поводу «возможной военной операции». По словам источников Bloomberg, свои опасения и оценки США подкрепили «общедоступными доказательствами», сообщает РИА Новости.

Источник, «близкий к Кремлю», заявил, что Россия не планирует начинать войну с Украиной, но готова прибегнуть к применению силы в случае необходимости.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее опроверг информацию о «вторжении» России в соседнюю страну. С его слов, РФ никогда не планировала напасть на Украину и не намерена этого делать в настоящий момент.

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