Superjob: доля одобряющих вакцинацию россиян выросла вдвое за полгода

Москва, 12 ноября. Одобрение вакцинации от COVID-19 среди россиян стремительно растет. За последние полгода число сторонников прививок увеличилось почти вдвое, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

За введение обязательной вакцинации выступают 37% опрошенных, что на 18% больше, чем в мае 2021 года. Однако при этом 46% выступили против таких мер. Результаты опроса передает РБК.

Среди тех, кто одобряет обязательную вакцинацию, 59% уже сами прошли процедуру. Противники прививок по большей части не привиты. Как правило, в вопросе обязательной вакцинации самые активные противоборцы — пожилые люди старше 60 лет.

Меньше всего получила поддержку идея об обязательной вакцинации среди студентов. Противников прививок для этой категории населения больше всех — около 55%.

В то же время вакцинация лишь большинства граждан поможет победить пандемию коронавируса. По словам эпидемиолога Эдуарда Шункова, распространение инфекции прекратится, когда привиты будут 90% населения.