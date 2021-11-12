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Три человека стали жертвами аварии в Красноярском крае

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 05:16
Происшествия
Три человека стали жертвами аварии в Красноярском крае
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Красноярск, 12 ноября. Три человека скончались в результате аварии в Сухобузимском районе Красноярского края. Соответствующей информацией поделились в пресс-центре регионального управления МВД.

В сообщении сказано, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали аварии, в которой скончались три пассажира микроавтобуса. По предварительным сведениям правоохранителей, ночью 12 ноября на 76-м километре трассы «Красноярск-Енисейск» грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который ехал в попутном направлении позади грузовика.

В результате столкновения микроавтобус уехал в кювет. Жертвы аварии не были пристегнуты. Всего в салоне Mercedes находились пять сотрудников одного предприятия. Сейчас движение на этом участке дороги не ограничено.

Один человек недавно скончался в результате аварии под Новосибирском. ДТП произошло в Венгеровском районе.

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