Три человека стали жертвами аварии в Красноярском крае

Красноярск, 12 ноября. Три человека скончались в результате аварии в Сухобузимском районе Красноярского края. Соответствующей информацией поделились в пресс-центре регионального управления МВД.

В сообщении сказано, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали аварии, в которой скончались три пассажира микроавтобуса. По предварительным сведениям правоохранителей, ночью 12 ноября на 76-м километре трассы «Красноярск-Енисейск» грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который ехал в попутном направлении позади грузовика.

В результате столкновения микроавтобус уехал в кювет. Жертвы аварии не были пристегнуты. Всего в салоне Mercedes находились пять сотрудников одного предприятия. Сейчас движение на этом участке дороги не ограничено.

Один человек недавно скончался в результате аварии под Новосибирском. ДТП произошло в Венгеровском районе.