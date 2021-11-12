ВКС России получат четыре истребителя пятого поколения Су-57 в декабре

Москва, 12 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) России получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57. Поставка ожидается в конце 2021 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Истребители будут направлены российской армии с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, рассказал источник в ОПК в интервью РИА Новости. После поставок еще четырех самолетов, число боевых самолетов в распоряжении Вооруженных сил России достигнет пяти.

По словам источника, в настоящее время в Государственном летно-испытательном центре проходят испытания серийного Су-57. Он был передан в ВКС осенью 2020 года, еще 22 истребителя поступят к концу 2024 года.

Ранее стало известно, что сразу на нескольких сирийских аэродромах прошли летные учения местных и российских экипажей ВКС на истребителях Су-24.