Конец осени признали удачным временем для покупки недвижимости в России

Москва, 12 ноября. Не стоит надеяться, что цены на вторичном рынке снизятся, однако уровень торга к концу года может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%, рассказал президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Цены на вторичном рынке жилья стабилизировались, поднявшись за год в среднем по стране на 15,3%. Вторичный рынок таким образом становится рынком покупателя, а не продавца, передает «Российская газета».

«Так что конец осени — правильное время для реализации подобных планов», — посоветовал эксперт.

Средняя цена квадратного метра по России достигла 92 700 рублей и побила абсолютный максимум. Это свидетельствует о том, что перспектива для дальнейшего роста уже практически исчерпалась, уверен специалист.

Сбербанк тоже зафиксировал признаки стабилизации цен на квартиры в России. В 2020 году в крупных городах страны стоимость жилья поднялась почти на 20%, а в первой половине 2021 года рост составил 10-20%.