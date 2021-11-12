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Неправильное хранение автомобиля зимой может привести к повреждению шин

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 04:22
Общество
Неправильное хранение автомобиля зимой может привести к повреждению шин
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Если оставить автомобиль без движения на все холодное время года, геометрия шин может измениться, заявил доцент МАДИ Лев Зиманов.

Полгода без движения приведут к необратимым деформациям шин. Неподвижная стоянка на протяжении такого долгого времени заставит колеса приобрести более квадратную форму, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Когда машину оставляют на зиму в гараже, то рекомендуется раз в месяц выехать, а потом заехать, чтобы машина встала на другие точки контакта шин с поверхностью», — отметил собеседник издания.

Автомобиль при зимней консервации надо держать в сухом помещении, которое должно хорошо проветриваться. Это нужно, чтобы избежать конденсации влаги от перепада температур. Также нужно помнить, что низкая температура окружающего воздуха и сильный ветер замедляют процесс прогрева автомобиля.

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