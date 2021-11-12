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Ведущий Fox News Карлсон предложил властям США занять сторону России, а не Украины
Политика
Ведущий Fox News Карлсон предложил властям США занять сторону России, а не Украины
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 ноября. США, поддерживая позицию Украины, вредят сами себе. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

Журналист в ходе беседы с республиканским конгрессменом поинтересовался, почему Белый дом должен быть на стороне Украины, а не России? Он не понимает, почему США должны рисковать жизнями собственных солдат.

«Получается, из тех 20 лет, которые мы провели в Афганистане, а также трагического, трусливого и контрпродуктивного вывода войск мы вынесли урок о том, что нам нужно отправить больше военных на Украину? Давайте начистоту: почему среднестатистического американца должна волновать территориальная целостность Украины?» — поинтересовался Карлсон.

Конгрессмен в ответ заявил, что для Вашингтона поддержка Киева является важной с точки зрения стратегии. Это государство имеет выход к Черному морю.

Ведущий Fox News Карлсон предложил властям США занять сторону России, а не Украины
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Однако журналист считает, что правительству следует выделять ресурсы не для защиты территории Украины, а для решения собственных проблем. Например, военные были бы полезнее на границе с Мексикой.

«Кто играет важную роль в международных делах? Кто является потенциальным противовесом Китаю, кто и есть настоящая угроза? Почему мы должны занимать сторону Украины? Почему мы не занимаем сторону России? Я совершенно сбит с толку!» — резюмировал Такер.

Ранее блогер Сергей Колясников заявил, что Соединенные Штаты активно готовят Украину к эскалации конфликта с Россией. Он отметил, что на подготовку Киева к войне указывают участившиеся обстрелы Донбасса силами ВСУ, в том числе с применением тяжелого вооружения.

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