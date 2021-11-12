Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 04:02
04:00
Политика
Политолог Межевич объяснил, почему НАТО не будет вмешиваться в ситуацию с мигрантами
03:51
Политика
Ведущий Fox News Карлсон предложил властям США занять сторону России, а не Украины
03:49
Экономика
Читатели «Факти» восхитились золотыми запасами России
03:44
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
03:43
Общество
Данные покупавших поддельные справки о вакцинации попали в даркнет
03:32
Общество
Биолог Роговский предупредил любителей консервов об опасности ботулизма
03:26
Общество
Сирийские власти собираются открыть производство вакцины «Спутник V»
03:23
Общество
Корица может помочь снизить уровень сахара в крови при диабете
03:19
Политика
Михаила Саакашвили вернут в Руставскую тюрьму
03:17
Экономика
Кличко предупредил киевлян о веерных отключениях электроэнергии
Все новости

Читатели «Факти» восхитились золотыми запасами России
Экономика
Читатели «Факти» восхитились золотыми запасами России
ФБА «Экономика сегодня»

София, 12 ноября. Золотовалютные резервы России достигли рекордного максимума, что вызвало восхищение среди читателей болгарского издания «Факти».

Государственные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту. Жители Болгарии оценили новость в комментариях.

«Могут — скупают! А мы только долги набираем», — отметил Русенец.

Пользователь под ником От страни предложил болгарам определиться. Если золота у РФ нет, то они бедные, а если есть, то скупают, будто в последний раз.

«Территория ковбоев вместе с подземными сокровищами оценивается в 45 триллионов долларов. Они уже должны около 35. Что они будут делать, когда придет час расплаты? Распродадут территорию?» — подчеркнул читатель Интересно.

Один из комментаторов указал, что Европа сейчас находится в стадии перехода на зеленую энергетику. Россия этим пользуется, чтобы обогатиться. При этом она разумно пополняет запасы не в долларах, которые скоро будут стоить как туалетная бумага.

Ранее финансовый аналитик Марго Пажинская заявила, что такой большой процент драгметалла в запасах РФ в условиях нестабильной экономической ситуации дает определенную подушку безопасности. Он считается антикризисным и защищенным активом, в отличие от волатильного доллара.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Читатели «Факти» восхитились золотыми запасами России
золото болгары золотовалютный фонд
Комментировать