София, 12 ноября. Золотовалютные резервы России достигли рекордного максимума, что вызвало восхищение среди читателей болгарского издания «Факти».

Государственные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту. Жители Болгарии оценили новость в комментариях.

«Могут — скупают! А мы только долги набираем», — отметил Русенец.

Пользователь под ником От страни предложил болгарам определиться. Если золота у РФ нет, то они бедные, а если есть, то скупают, будто в последний раз.

«Территория ковбоев вместе с подземными сокровищами оценивается в 45 триллионов долларов. Они уже должны около 35. Что они будут делать, когда придет час расплаты? Распродадут территорию?» — подчеркнул читатель Интересно.

Один из комментаторов указал, что Европа сейчас находится в стадии перехода на зеленую энергетику. Россия этим пользуется, чтобы обогатиться. При этом она разумно пополняет запасы не в долларах, которые скоро будут стоить как туалетная бумага.

Ранее финансовый аналитик Марго Пажинская заявила, что такой большой процент драгметалла в запасах РФ в условиях нестабильной экономической ситуации дает определенную подушку безопасности. Он считается антикризисным и защищенным активом, в отличие от волатильного доллара.