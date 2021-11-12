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Данные покупавших поддельные справки о вакцинации попали в даркнет

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 03:43
Общество
Данные покупавших поддельные справки о вакцинации попали в даркнет
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 12 ноября. Данные российских граждан, которые покупали поддельные ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19, попали на теневые ресурсы интернета.

«Черная» база данных содержит персональную информацию о более 500 тыс. человек. Пока все они из Московского региона. Она могла быть собрана на сервисах, которые продают поддельные справки. По мнению экспертов, сайты были созданы специально для сбора данных и дальнейшего шантажа россиян.

Такие базы стали выставляться на продажу на теневых форумах и в Telegram-каналах. Одно хранилище из 1 тыс. строк стоит 120 долларов (около 8,5 тыс. рублей). Оно содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о том, когда человек приобретал фейковый сертификат.

Всем, кто попал в эти базы, грозит уголовная ответственность. Создателям хранилищ также предстоит ответить перед судом за нелегальность сервисов, передает «Коммерсантъ».

Ранее заместитель главы Минздрава России Сергей Глаголев заявил, что использование поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 является самообманом.

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вакцинация база данных подделка сертификаты COVID-19
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