Биолог Роговский предупредил любителей консервов об опасности ботулизма

Москва, 12 ноября. Употребление продуктов, которые готовятся или хранятся в недостаточно кислой бескислородной среде, может привести к ботулизму, предупредил биолог Владимир Роговский.

Возбудитель ботулизма развивается в бескислородной среде, предупредил старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Опасность могут представлять консервы, вяленые и копченые продукты, приготовленная из не промытых от почвы грибов пища и даже колбаса, сообщил агентству «Прайм» Роговский.

«Любая плохо промытая пища, в которой остались споры бактерий, вызывающих ботулизм, и при этом находящаяся без доступа кислорода, с большой вероятностью сможет вызвать это заболевание», — подчеркнул эксперт.

При ботулизме в дополнение к типичным для отравления рвоте, тошноте и жидкому стулу добавляется неврологическая симптоматика, отметил ученый. У отравившегося могут наблюдаться нарушение речи, зрения и глотания, затрудненная мимика и сухость слизистых. Эксперт советует соблюдать меры предосторожности и как можно скорее обращаться к врачу при наступлении симптомов ботулизма.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасными домашние соления. По словам эксперта, они могут быть наполнены ботулотоксинами, являющимися наиболее опасным ядом в мире.