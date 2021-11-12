Сирийские власти собираются открыть производство вакцины «Спутник V»

Дамаск, 12 ноября. Переговоры по открытию производства российского препарата против COVID-19 «Спутник V» в Сирии начнутся в ближайшем будущем. Соответствующей информацией поделился министр промышленности САР Зияд Саббаг.

Саббаг во время беседы с РИА Новости заявил, что в течение ближайших двух суток состоятся переговоры России и Сирии по открытию производства «Спутника V» на территории САР. По словам министра, предложение поступило от Москвы.

Министр заявил, что стороны собираются создать совместную комиссию для завершения организационных вопросов для старта производства отечественного препарата против коронавирусной инфекции. Саббаг подчеркнул, что «Спутник V» доказал свою эффективность за период его использования в Сирии.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко недавно положительно оценил работу в направлении признания «Спутника V» в ВОЗ. Стороны двигаются в позитивную сторону, сообщил министр.