Корица может помочь снизить уровень сахара в крови при диабете

Лондон, 12 ноября. Использование корицы в качестве приправы может помочь в борьбе с диабетом. Об этом написала автор статьи издания Express Джессика Ниббс.

Первым в списке полезных приправ оказался куркумин. Он помогает снизить риск развития рака и возрастных заболеваний. Кроме этого, куркумин может продлить жизни и увеличить антиоксидантную активность.

Корица может помочь уменьшить уровень сахара в крови при диабете второго типа, а также снять воспаление. В борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы.

«Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель», — написала автор.

Шалфей улучшает работу мозга и памяти. Эта приправа особенно полезна при болезни Альцгеймера, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее специалист в области диетологии Майкл Мосли рассказал, что употребление куркумы и кайенского перца может снизить боль в суставах при артрите.