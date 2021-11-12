Михаила Саакашвили вернут в Руставскую тюрьму

Тбилиси, 12 ноября. Задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют вернуть в Руставскую тюрьму после прекращения голодовки.

Министр юстиций Грузии Рати Брегадзе заявил, что приветствует прекращение голодовки Саакашвили. Об этом он заявил телекомпании «Рустави 2».

«Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание», — сказал он.