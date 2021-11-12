Михаила Саакашвили вернут в Руставскую тюрьму

Тбилиси, 12 ноября. Задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют вернуть в Руставскую тюрьму после прекращения голодовки.
Министр юстиций Грузии Рати Брегадзе заявил, что приветствует прекращение голодовки Саакашвили. Об этом он заявил телекомпании «Рустави 2».
«Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание», — сказал он.
Ранее Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Об этом сообщил его адвокат. Юрист Саакашвили подчеркнул, что заключенный политик решил учесть призывы Европейского суда по правам человека. По словам адвоката, именно поэтому бывший президент Грузии прекратил голодать.