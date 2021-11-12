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Экономика
Кличко предупредил киевлян о веерных отключениях электроэнергии
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Кличко предупредил киевлян о веерных отключениях электроэнергии
Экономика
Кличко предупредил киевлян о веерных отключениях электроэнергии
instagram.com  /  @vitaliyklitschko

Киев, 12 ноября. Киеву грозят веерные отключения электроэнергии, заявил мэр города Виталий Кличко.

Этому могут поспособствовать долгие морозы в украинской столице. Об этом Кличко рассказала телеканалу «Украина 24».

«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», — заявил мэр Киева.

Также, по его словам, энергокризис может вызвать подорожание продуктов, что ударит по кошелькам киевлян. Сегодня сразу 12 предприятий Киева испытывают проблемы с газом и углем.

Ранее Украина в контактной группе по Донбассу попросила наладить поставки угля. Представители Киева в экономической подгруппе по ситуации на востоке Украины попросили рассмотреть вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса. Соответствующее заявление было сделано для прессы.

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Киев кличко электроэнергия
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