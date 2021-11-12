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Корабль Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Технологии
Корабль Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
pxhere.com

Вашингтон, 12 ноября. Многоразовый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Стыковка прошла в автоматическом режиме и была завершена 12 ноября в 02:32. Полет корабля к МКС длился 21 час, уточнили в агентстве.

Экипаж Crew Dragon-3 составили астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер и астронавты NASA: командир Раджа Чари, пилот Том Маршберн и Кайла Бэррон.

В минувшую среду ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon-3 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Ранее пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX сел на воду у штата Флорида. Аппарат вернул на Землю американских астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также Тома Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмическимх исследований.

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космос мкс crew dragon
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