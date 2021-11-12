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Самозанятых и безработных обязали выплачивать алименты в России
Общество
Самозанятых и безработных обязали выплачивать алименты в России
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Теперь на алименты будут удерживать со стипендии, пособия по безработице, доходов самозанятых, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Перечень дополнили также средствами, полученными от продажи недвижимости, дивиденды, проценты от банковских вкладов, суммы возвращенных налогов, добавил специалист в беседе с «Прайм».

«Указанные дополнения учитывают изменения, произошедшие в налоговом законодательстве — появление новой категории налогоплательщиков — самозанятых граждан», — заявил юрист.

За уточнениями по поводу применения обновленного перечня доходов следует обращаться в Минтруд и Минфин, посоветовал Соловьев. Помимо этого, Государственная дума в настоящий момент занимается подготовкой новых выплат для семей с детьми в рамках финансовой поддержки от государства. Речь идет о специальной дорожной карте. В настоящий момент российские семьи с детьми от семи до 17 лет могут получить выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума.

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