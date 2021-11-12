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Поваренная соль может стать причиной инфаркта
Общество
Поваренная соль может стать причиной инфаркта
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Результатом пристрастия к соленым блюдам может стать повышение кровяного давления, а это увеличивает вероятность инфарктов и инсультов, заявил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Олег Ирышкин.

Поэтому количество употребляемой соли лучше высчитывать. На упаковке многих продуктов обозначается количество содержащейся в них соли, если такой информации нет, то считать можно приблизительно, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Норма потребления соли – это пять граммов в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки», — рассказал медик.

Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки. При этом следует учитывать не только ту соль, которую мы сыпем в блюдо из солонки, а и содержащуюся в продуктах — в хлебе, крупе и так далее. Кроме того, пищу, которая содержат избыток сахара, насыщенных жиров и соли, нужно ограничивать во время вакцинации.

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