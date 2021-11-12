Регионам России могут дать право определять места для посещения по QR-коду

Москва, 12 ноября. Власти регионов России получат право определять, куда граждане смогут попасть только по QR-коду. Соответствующие федеральные законопроекты находятся в высокой степени готовности.

Речь может идти о доступе граждан к таким местам, как транспорт дальнего следования, кафе и магазины. Регионы будут определять, куда люди смогут проходить по QR-коду о вакцинации, перенесенном COVID-19 или медотводу и с отрицательным результатом ПЦР-теста, передает «Коммерсант».

Изменения могут не затронуть общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины. Эксперты, опрошенные газетой, усомнились, что в регионах осмелятся ввести обязательные QR-коды для посещения местного общественного транспорта.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев считает, что при разработке законопроектов важно учитывать гражданские права и свободы и минимизировать их ограничение.

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны ранее разработали биологически активную добавку, снижающую концентрацию коронавируса в организме больного в 16 раз.