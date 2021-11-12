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Европейские страны вместе с США обвинили Белоруссию в дестабилизации с помощью беженцев
Политика
Европейские страны вместе с США обвинили Белоруссию в дестабилизации с помощью беженцев
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Брюссель, 12 ноября. Ирландия, Эстония, Франция, Норвегия, США, Великобритания и Албания обвинили белорусские власти в искусственном использовании мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних государствах.

Группа стран обвинили Минск в якобы организованном использовании людей в политических целях для дестабилизации соседних государств. Об этом заявил эстонский постпред Свен Юргенсон.

«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», — заявил он.

Обострение кризиса на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей случилось 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов попытались прорваться через польско-белорусскую границу. Евросоюз обвиняет Минск в миграционном кризисе и призывает к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что в этой ситуации вина лежит на странах Запада, из-за действий которых люди вынуждены бежать от войны.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует ввести санкции против 45 лиц, среди которых чиновники, из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Под санкции могут попасть лица, ответственные за перевозку мигрантов.

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