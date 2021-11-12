IT-эксперт Михайлова: мошенники стали монетизировать контакты со смартфонов жертв

Москва, 12 ноября. Зачастую киберпреступники проводят целевые атаки на своих жертв, чтобы украсть у них денежные средства. Однако иногда они осуществляют взлом смартфонов пользователей с целью передачи своего вредоносного кода на другие устройства, сообщила IT-специалист Анна Михайлова.

По ее словам, при подобном кибершпионаже в ход идут любые данные жертвы: местоположение, контакты, журналы звонков и данные мессенджеров. Так, часто при проведении таких атак мошенники вынуждают пользователей разослать вредоносные программы среди друзей. Таким образом они создают целую базу из мобильных устройств, данные с которых затем продаются на теневом рынке, передает «Прайм».

«У киберпреступников, распространяющих вредоносное ПО при проведении нецелевой атаки на пользователей мобильных устройств, помимо получения данных с уже зараженных смартфонов, есть важная цель — обеспечить как можно более широкое распространение ...», — объяснила Михайлова.

Она отметила, что контактные данные являются для мошенников крайне ценной информацией. Если в их руки попадет номер телефона знаменитости или важного политика, такие сведения могут быть монетизированы, заключила эксперт.

Недавно киберпреступники совершили атаку на портал «Госуслуги». Несмотря на безуспешность их действий, нападение стало самым мощным за всю историю существования сервиса.