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Представитель РПЦ Легойда: религии в России никогда не поддержат аборты

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 01:17
Общество
Представитель РПЦ Легойда: религии в России никогда не поддержат аборты
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 12 ноября. Традиционные для России религии никогда не согласятся признавать аборты. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он заявил в эфире RTVI, что ни одна из традиционных религий России с этим не согласится. По его словам, на сегодня это официальная позиция церкви.

«Мы не ведем войну против - я бы сказал, что церковь выступает за, за жизнь», — подчеркнул Легойда.

Дискуссия с государством по теме присутствия абортов в ФОМС остается сложной, подчеркнул он. По словам представителя РПЦ, по соображениям совести верующих данная ситуация непростая.

Ранее ВОЗ предложила женщинам самостоятельно принимать таблетки для прерывания беременности. Речь об использовании препаратов даже без прямого наблюдения врача, информирует телеканал «Царьград».

Акции протеста против запрета абортов прошли в Польше в субботу с новой силой. У здания Конституционного суда (КС) Польши стартовала массовая демонстрация.

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