Киев, 12 ноября. Недовольство в Вооруженных силах Украины растет, что привело к нехватке в подразделениях от 40 до 70% личного состава. Об этом сообщает «Страна.UA».

Опрошенные украинским изданием военные рассказали, что после завершения контрактов многие отказываются заключать новые и служить дальше. Подчеркивается, что причин этому несколько.

«Это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле», — рассказал один из военных.

Самая популярная в ВСУ работа на данный момент — это покраска заборов, техники и бордюров, а также подметание плаца и уборка территорий. Боевая подготовка существует лишь на бумаге, рассказал украинский сержант.

Опрошенные изданием офицеры отметили, что у контрактников крайне низкая мотивация, а о патриотизме и желании воевать речи нет. По их словам, еще хуже дела обстоят со срочниками — их используют в качестве вспомогательной силы на самых черных работах.

Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто на самом деле не занимается, заявили украинские военные. Вместо этого рисуются красивые отчеты для министерства обороны, подчеркнули они. Об этом информирует «Царьград».

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО. По его мнению, солдаты западных стран не готовы умирать за Киев.