Энергетик Симонов: отказ от смешения политики и экономики спасет мир от кризиса

Москва, 12 ноября. Избежать экономического кризиса в мире на фоне ситуации с энергетикой в Европе можно, прекратив смешивать энергетику и политику. Об этом заявил глава ФНЭБ Константин Симонов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) в беседе с «Российской газетой» напомнил, что на Земле разрабатываемые запасы ограничены. Они сконцентрированы лишь в ряде стран.

Симонов отметил, что к глобальному кризису может привести подорожание почти всех используемых в возобновляемой энергетике редкоземельных металлов, в том числе лития и кобальта. Также речь идет о силовом внедрении возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Специалист подчеркнул, что если силовое внедрение ВИЭ не прекратится, то мир может столкнуться с усиленными витками энергокризиса. По его словам, возобновляемая энергетика требует ресурсов, в том числе для изготовления ветряков и солнечных панелей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту некоторых государств и компаний. По его словам, это означает риск нового кризиса.