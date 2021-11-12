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Экономика
Энергетик Симонов: отказ от смешения политики и экономики спасет мир от кризиса
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Энергетик Симонов: отказ от смешения политики и экономики спасет мир от кризиса

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 00:59
Экономика
Энергетик Симонов: отказ от смешения политики и экономики спасет мир от кризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 ноября. Избежать экономического кризиса в мире на фоне ситуации с энергетикой в Европе можно, прекратив смешивать энергетику и политику. Об этом заявил глава ФНЭБ Константин Симонов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) в беседе с «Российской газетой» напомнил, что на Земле разрабатываемые запасы ограничены. Они сконцентрированы лишь в ряде стран.

Симонов отметил, что к глобальному кризису может привести подорожание почти всех используемых в возобновляемой энергетике редкоземельных металлов, в том числе лития и кобальта. Также речь идет о силовом внедрении возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Специалист подчеркнул, что если силовое внедрение ВИЭ не прекратится, то мир может столкнуться с усиленными витками энергокризиса. По его словам, возобновляемая энергетика требует ресурсов, в том числе для изготовления ветряков и солнечных панелей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту некоторых государств и компаний. По его словам, это означает риск нового кризиса.

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глобальный кризис энергетический кризис ФНЭБ
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