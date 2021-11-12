Правительство России освободит от аудита примерно 20 тыс. компаний

Москва, 12 ноября. Российские малые и средние непубличные компании освободят от нагрузки примерно в 10 млрд рублей в год. Власти хотят отменить обязательный аудит для 20 тыс. фирм, соответствующие изменения подготовило Минэкономразвития.

Как объяснил замглавы ведомства Илья Торосов, обязательные ежегодные проверки сохранятся только для компании, облигации которых были допущены к организованным торгам. Также от аудита освобождаются фирмы, в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет. В случае одобрения законопроекта данные изменения вступят в силу со следующего года, передают «Известия».

«Гибкие условия в отношении небольших акционерных обществ, дающие возможность не проводить обязательный аудит, позволят бизнесу сократить издержки. Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации деятельности непубличных акционерных обществ», — добавил Торосов.

По его словам, освобожденные от аудита публичные компании по-прежнему смогут проводить его по предложению совета директоров. В случае принятия соответствующего решения оно должно быть включено в повестку дня общего собрания акционеров, заключил Торосов.

Также Минэкономразвития предложило разрешить российским банкам уничтожать бумажные договоры с клиентами. Вместо этого предлагается создавать их электронные копии и уведомлять об этом граждан.