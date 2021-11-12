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Частные инвесторы стали активнее интересоваться атомной энергетикой
Экономика
Частные инвесторы стали активнее интересоваться атомной энергетикой
wikipedia.org  /  Stefan Kühn / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 ноября. Пользователи американского сегмента Google стали активнее интересоваться урановыми акциями, что косвенно свидетельствует об интересе частных инвесторов к атомной энергетике.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов сообщил изданию «Известия», что акции компании Paladin Energy с начала прошлого года подорожали на 936%, рост корпорации Centrus Energy Corp составил 1014%. Показатели других компаний в отрасли тоже значительно выросли, отметил эксперт.

Однако в этой области есть и значительные риски, предупредил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Многие производители урана и атомных электростанций в последние годы зависели от государственных субсидий и балансировали на грани рентабельности, отметил специалист.

«Конечно, интерес к зеленой энергетике играет важную роль, но надо помнить, что это очень капиталоемкая отрасль с долгими сроками ввода новых проектов в эксплуатацию. И реальный эффект на бизнес стоит ожидать не так скоро. Поэтому то, что происходит сейчас, скорее похоже на спекулятивное ралли, где игроки делают ставку на растущие цены на довольно неликвидном рынке урана, на наш взгляд», — цитируют Комарова «Известия».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что климатическая повестка не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией. Вице-премьер также обратил внимание на рост потребления энергии в связи с восстановлением глобальной экономики от кризиса, вызванного пандемией.

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атомная энергетика инвестиции уран
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