Роспотребнадзор предложил лицензировать компании по дезинфекции помещений

Москва, 12 ноября. Минздрав и Минфин поддержали предложение Роспотребнадзора усилить контроль за компаниями, которые предоставляют услуги по дезинфекции помещений.

Роспотребнадзор предложил ужесточить контроль за дезинфекцией и сделать эту деятельность лицензируемой. Соответствующий документ будет направлен в Минэкономразвития, а затем внесен в правительство. Причиной для пересмотра правил стало смертельное отравление москвичей арбузами. Их во время обработки не накрыли пленкой, передают «Известия».

Дезинфекция может стать лицензируемой с 1 марта 2022 года. При этом Минэкономразвития отметило, что необходимо уточнить количество лиц, которые заняты в таком предприятии и рассчитать возможные издержки.

Ранее суд продлил домашний арест обвиняемому по делу о смертельном отравлении москвичей арбузом. Суд продлил до 10 декабря меру пресечения сотруднику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о гибели пенсионерки и ее 15-летней внучки от отравления арбузом в Москве.