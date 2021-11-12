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Европа обвинила «режим Лукашенко» в миграционном кризисе на границе Польши
Политика
Европа обвинила «режим Лукашенко» в миграционном кризисе на границе Польши
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 ноября. Вбросы о возможных санкциях против компании «Аэрофлот» являются попыткой давления на Россию. Соответствующим заявлением поделились в Государственной думе.

Сведения о санкциях против «Аэрофлота» являются блефом, считают российские политики. В четверг, 11 ноября, появилась информация о том, что среди мер в отношении Минска из-за кризиса беженцев имеются и санкции в сторону российской авиакомпании.

При этом Европа обвиняет политику президента Белоруссии Александра Лукашенко в кризисе беженцев на границе с Польшей. В данный момент эти ограничения обсуждают в Еврокомиссии, передает издание «Известия».

Российская авиакомпания уже сообщила, что не совершает полеты в иракские и сирийские города, а также не выполняет рейсы по направлению из Стамбула в Минск. «Аэрофлот» готов защищать собственные интересы, в том числе и в суде. В ЕК отметили, что санкционный пакет против Минска могут расширить из-за нарушений во время миграционного кризиса.

Информацию о санкциях против российской компании первым опубликовало издание Bloomberg. Газета сообщила, что целью ограничений являются причастные к доставке беженцев к границам ЕС лица.

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