Самозанятым могут создать единый негосударственный пенсионный план

Москва, 12 ноября. На совещании с участием представителей Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка прозвучало предложение создать единый негосударственный пенсионный план для платформенных занятых.

Если ИП в соответствии с российским законодательством обязаны делать страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение, то самозанятые нет. По данным ФНС, 99% работающих на себя граждан самостоятельно на старость не копят, в результате чего позднее могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию, передают «Известия».

Предполагается, что система может функционировать следующим образом: платформы с согласия сотрудника удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. В итоге самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен.

Ранее в России депутатами Государственной думы был принят проект о распространении единого налогового платежа на компании и индивидуальных предпринимателей.