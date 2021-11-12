Россия направит документы в ЕС для признания сертификатов о вакцинации от COVID-19

Москва, 12 ноября. Россия в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

«Известия» со ссылкой на ЕК сообщают, что Москва уже предоставила требуемые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и России. Обсуждения продолжаются, заверили в ведомстве.

Газете тем временем в центре Гамалеи сообщили, что ВОЗ может одобрить «Спутник» к концу 2021 года. Скорее всего за этим должно последовать соответствующее решение европейского регулятора (ЕМА).

«EMA сможет давать комментарии о возможных сроках одобрения российского препарата после того, как заявка на регистрацию будет нам направлена. Это позволит лучше понять надежность имеющихся данных», — сообщили в пресс-службе EMA.

Российская сторона настаивает, что выполнила все обязательства. Признанию вакцины мешают экономические и политические факторы.

Новые сертификаты о вакцинации от коронавируса единого образца начали выдавать в России с 8 ноября. Новый документ можно получить в электронном виде на «Госуслугах».