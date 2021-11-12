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Минсельхоз предложил меры для уменьшения стоимости овощей из «борщевого набора»
Экономика
Минсельхоз предложил меры для уменьшения стоимости овощей из «борщевого набора»
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Москва, 12 ноября. Минсельхоз выдвинул предложения для стабилизации стоимость «борщевого набора». Соответствующее поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Одной из мер по снижению стоимость картошки, лука, свеклы, моркови и капусты является увеличение площадей под их выращивание. Она будет наращена до 108,3 тыс. га — это на 14% больше, чем в 2022 году. Такая мера будет реализована до 2025 года, передают «Известия».

Кроме этого, Минсельхоз предложил построить новые овощехранилища, которые будут позволять размещать 313,9 тыс. т сельскохозяйственной продукции. Летом 2021 года овощи из «борщевого набора» стали лидерами по увеличению в цене среди базовых продуктов.

Ранее шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев указал на неактуальность «борщевого набора». По его словам, репрезентативность такого инструмента, как «борщевой набор», для расчета покупательной способности россиян, является сомнительной.

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