Российский бизнес предлагают штрафовать за требование у клиента персональных данных

Москва, 12 ноября. Зачастую персональные данные нужны бизнесу для распространения рекламы или других личных целей. Следует штрафовать компании в случае отказа предоставить россиянам ту или иную услугу без предоставления персональных данных.

Соответствующий законопроект Госдума может принять в ноябре, передают «Известия». Исключением из ряда таких случаев может стать обязанность предъявлять эти сведения в соответствии с законодательством РФ или непосредственным исполнением договора купли-продажи.

«Безобразие, что сегодня происходит с персональными данными», — заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Кабмин за чрезмерное любопытство к личной информации предлагает наказывать штрафами: должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, нужно ли доставать свой паспорт по требованию. Никто не вправе требовать от россиян предоставить копию паспорта, подчеркнул специалист.