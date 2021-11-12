Американские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань

Крым, 12 ноября. Американские самолеты-разведчики провели в Черноморском регионе воздушную операцию, сменив прошлую тактику. Благодаря перебазированию в регион воздушного топливозаправщика они смогли значительно увеличить время вылазок, сообщили в Минобороны России.

Как отметили специалисты ведомства, интенсивность действий ВМС, средств воздушной и морской разведки и авиации США и НАТО значительно возросла в регионе. Над Черным морем были замечены самолеты-разведчики U-2S, RC-135, а также два самолета P-8А «Poseidon», передают «Известия».

Помимо этого, эксперты установили, что внимание самолетов США и НАТО переключилось с Крыма на Кубань и северокавказское побережье. Также к действиям были привлечены вооруженные силы Украины, в регионе были замечены беспилотники ВСУ Bayraktar.

Вдобавок вблизи южной границы России был замечен самолет британской ВВС RC-135. Однако поднявшийся ему навстречу истребитель ВКС РФ спугнул военных, из-за чего летательный аппарат развернулся в 30 километрах от российской территории.

Военное присутствие НАТО в районе Крыма и Черного море является намеренной попыткой обострить напряженность с Россией. Действия Североатлантического альянса в регионе нацелены спровоцировать Москву на ответные действия.