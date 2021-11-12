Мошенники завладели информацией о тратах россиян из-за утечки данных

Москва, 12 ноября. Злоумышленники получили информацию об актуальных суммах на картах граждан и расходах вплоть до самых «свежих» операций. Скорее всего, это результат внутренней утечки данных.

На одном из форумов о звонках мошенников рассказывают клиенты «Альфа-банка» и «Газпромбанка». Преступникам было известно количество средств на карте вплоть до копеек, а также суммы последних покупок, сделанных за час до звонка. С помощью этих данных им удалось ввести в заблуждение клиентов организаций, передают «Известия».

При этом обращения со стороны своих клиентов на наличие у злоумышленников актуальной информации зафиксировали в «Газпромбанке». Однако подтверждения того, что на руках у мошенников находятся данные, составляющие банковскую тайну, нет, подчеркнул замглавы департамента защиты информации кредитной организации Алексей Плешков.

Недавно стало известно, что чистый вывоз капитала частным сектором в период с января по октябрь текущего года вырос на 53,9% — до 65,7 млрд долларов, следует из предварительной оценки Центробанка РФ.