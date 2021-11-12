Москва, 12 ноября. Роскомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. материалам с недостоверной информацией с 1 сентября этого года, половина из них касалась коронавируса, сообщили в федеральной службе.

Наиболее распространенными темами заблокированных материалов оказались мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере и сведения о продаже поддельных справок и сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщают со ссылкой на Роскомнадзор «Известия».

«Наблюдается увеличение количества материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь», — сообщили изданию в федеральной службе.

Большое количество фейков о коронавирусе было опубликовано в период ноябрьских выходных, отметили в Лиге безопасного интернета. В Госдуме считают, что распространение недостоверных сведений о коронавирусе опасно для жизни и здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустит в 2022 году систему «Окулус», которая будет отыскивать в сети фото и видеофайлы с запрещенным контентом. Обученная нейросеть будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.