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Компенсации в случае банкротства туроператоров предложили увеличить в России
Общество
Компенсации в случае банкротства туроператоров предложили увеличить в России
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 12 ноября. Действующий механизм возврата средств путешественникам при банкротстве туроператоров почти ничего не гарантирует. Сумма компенсации может составлять всего пять процентов от цены отдыха.

Российский союз туристов поделился соответствующей информацией во время беседы с изданием «Известия». Последним таким примером является туроператор Mouzenidis Travel. Компании необходимо до 15 ноября продлить собственное членство в федеральном реестре, в противном случае десятки тысяч человек рискуют остаться без путешествия и средств, подчеркнули в «Турпомощи».

Сотрудники Ростуризма в данный момент работают над решением проблемы компенсации туристам. Ведомство разыграло государственный контракт почти на семь млн рублей на оказание услуг по созданию механизмов финобеспечения ответственности туристических операторов.

Российский Минстрой недавно презентовал проект государственной программы «Развитие туризма».

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