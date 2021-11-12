Глава Минобороны Греции Панайотопулос предупредил НАТО о долгой борьбе с Россией

Афины, 12 ноября. НАТО предстоит долгая борьба с Россией, сейчас важно вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации, считает министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос.

Панайотопулос подчеркнул, что Альянсу нужно продвигать общие ценности, лежащие в основе сообщества. Об этом он заявил на основной сессии 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии, посвященной новой стратегической концепции НАТО.

«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции», — сказал он.

Президент России Владимир Путин обеспокоен эскалацией напряженности в Черном море, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля обратил внимание на растущую активность в черноморской акватории кораблей стран Североатлантического альянса.