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Полянский: Белоруссия не имеет оснований для высылки мигрантов
Политика
Полянский: Белоруссия не имеет оснований для высылки мигрантов
Global Look Press  /  Patrick Pleul/dpa

Москва, 12 ноября. Россия накопила к странам Евросоюза много вопросов по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат перед рассмотрением соответствующего вопроса в Совбезе ООН сообщил, что к странам ЕС есть много вопросов, которые будут заданы коллегам. По его словам, у Белоруссии нет каких-либо оснований высылать мигрантов в родные страны.

Действия польской стороны по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией представляют собой нарушение международных норм. По его словам, Россия и Белоруссия не участвуют в доставке мигрантов на границу с Польшей.

Белорусские авиавласти предлагают Евросоюзу создать особый «пропускной» список. Об этом информирует «Царьград».

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за беженцев. Под ограничительные меры могут попасть лица, ответственные за перевозку мигрантов.

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