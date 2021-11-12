Глава ФЗНЦ Шугалей: Макрон боится огласки грязных дел Франции в Мали

В пятницу, 12 ноября, в Париже состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ). Россию на мероприятии представят глава МИД Сергей Лавров и руководитель Минобороны Сергей Шойгу, а со стороны Франции выступят министры Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан.

Корреспонденты издания Накануне.ру предположили, что Пятая республика попытается помешать укреплению взаимоотношений между Россией и Мали. Возможно, именно поэтому в ходе сегодняшних переговоров между главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Абдулайем Диопом в Москве дипломаты отметили, что Парижу не стоит препятствовать сотрудничеству двух стран.

В связи с этим журналисты обратились за комментарием к главе Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею и узнали у него, имеет ли Париж причины для опасения прибытия россиян в Мали:

«Париж и Бамако разделяет более 4 тысяч километров по прямой. Франция имеет 52 колонии и Мали лишь одна из них, в которой живет великий народ, решивший обрести свободу. И кто такой Вагнер, и почему Макрона, сидящего в своем кабинете в 4 тысячах километров, так пугает появление каких-то крепких русских мужчин в Мали? Почему он видит в этом агрессию против Франции?»

Социолог считает, что поражение Франции в борьбе с терроризмом на территории африканской республики не является случайностью. Он уверен, что все это является частью плана Парижа по разграблению страны:

«Я буквально на днях писал о том, что Пятая республика, имеющая в том регионе контингент около 20 тысяч военнослужащих, за 30 лет не просто не справилась с терроризмом, а превратила Мали в полигон по выкачиванию ресурсов, транзиту наркотиков и подготовке вооруженных боевиков».

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По мнению Шугалея, у президента Франции есть причины опасаться обнародования нелицеприятных подробностей о деятельности солдат Пятой республики на севере Мали.

«Давайте подумаем, уж не боится ли Макрон того, что всплывут на поверхность какие-то темные грязные делишки, а крепкие русские мужики, которых на Западе упорно называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», не станут молчать?», — заключил социолог.

Ранее министр обороны Мали полковник Садио Камара заявил, что власти республики считают Россию надежным союзником.