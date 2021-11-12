Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 00:59
00:50
Экономика
Правительство России освободит от аудита примерно 20 тыс. компаний
00:41
Экономика
Частные инвесторы стали активнее интересоваться атомной энергетикой
00:40
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать компании по дезинфекции помещений
00:39
Политика
Европа обвинила «режим Лукашенко» в миграционном кризисе на границе Польши
00:39
Общество
Самозанятым могут создать единый негосударственный пенсионный план
00:37
Политика
Россия направит документы в ЕС для признания сертификатов о вакцинации от COVID-19
00:36
Экономика
Минсельхоз предложил меры для уменьшения стоимости овощей из «борщевого набора»
00:32
Общество
Российский бизнес предлагают штрафовать за требование у клиента персональных данных
00:28
Армия
Американские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань
00:24
Общество
Мошенники завладели информацией о тратах россиян из-за утечки данных
Все новости

Глава ФЗНЦ Шугалей: Макрон боится огласки грязных дел Франции в Мали
Весь мир
Глава ФЗНЦ Шугалей: Макрон боится огласки грязных дел Франции в Мали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В пятницу, 12 ноября, в Париже состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ). Россию на мероприятии представят глава МИД Сергей Лавров и руководитель Минобороны Сергей Шойгу, а со стороны Франции выступят министры Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан.

Корреспонденты издания Накануне.ру предположили, что Пятая республика попытается помешать укреплению взаимоотношений между Россией и Мали. Возможно, именно поэтому в ходе сегодняшних переговоров между главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Абдулайем Диопом в Москве дипломаты отметили, что Парижу не стоит препятствовать сотрудничеству двух стран.

Глава ФЗНЦ Шугалей: Макрон боится огласки грязных дел Франции в Мали

В связи с этим журналисты обратились за комментарием к главе Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею и узнали у него, имеет ли Париж причины для опасения прибытия россиян в Мали:

«Париж и Бамако разделяет более 4 тысяч километров по прямой. Франция имеет 52 колонии и Мали лишь одна из них, в которой живет великий народ, решивший обрести свободу.  И кто такой Вагнер, и почему Макрона, сидящего в своем кабинете в 4 тысячах километров, так пугает появление каких-то крепких русских мужчин в Мали? Почему он видит в этом агрессию против Франции?»

Социолог считает, что поражение Франции в борьбе с терроризмом на территории африканской республики не является случайностью. Он уверен, что все это является частью плана Парижа по разграблению страны:

«Я буквально на днях писал о том, что Пятая республика, имеющая в том регионе контингент около 20 тысяч военнослужащих, за 30 лет не просто не справилась с терроризмом, а превратила Мали в полигон по выкачиванию ресурсов, транзиту наркотиков и подготовке вооруженных боевиков».

Глава ФЗНЦ Шугалей: Макрон боится огласки грязных дел Франции в Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

По мнению Шугалея, у президента Франции есть причины опасаться обнародования нелицеприятных подробностей о деятельности солдат Пятой республики на севере Мали.

«Давайте подумаем, уж не боится ли Макрон того, что всплывут на поверхность какие-то темные грязные делишки, а крепкие русские мужики, которых на Западе упорно называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», не станут молчать?», — заключил социолог.

Ранее министр обороны Мали полковник Садио Камара заявил, что власти республики считают Россию надежным союзником.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава ФЗНЦ Шугалей: Макрон боится огласки грязных дел Франции в Мали
африка мали
Комментировать