Москва, 11 ноября. Россия никогда не планировала напасть на Украину и не планирует этого в настоящий момент, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Многие угрозы исходят от самого Киева. К тому же американские военные корабли в акватории Черного моря действуют очень вызывающе и провокационно, напомнил Полянский.

«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — пояснил дипломат.

С кораблями США приходится каждый день избегать прямого столкновения в море. Это порой дается большими усилиями. Полянский также напомнил, что Москва имеет право концентрировать войска где угодно в пределах своей территории.

Соединенные Штаты активно готовят Украину к эскалации конфликта с Россией. Такое мнение высказал блогер Сергей Колясников.