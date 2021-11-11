НАТО обвинили в стремлении накалить военную напряженность из-за присутствия в Черном море

Брюссель, 11 ноября. Присутствие военных стран-членов НАТО в районе Крыма и части Черного моря направлено на обострение напряженности с Россией. Об этом заявил представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер.

По его словам, присутствие стран военного контингента Североатлантического альянса на российской территории является преднамеренным и провокационным шагом. Также де Брабандер отметил, что в НАТО намерены усилить военную напряженность, вместо того, чтобы искать соглашения через мирные пути.

«Маневры и военные действия в Черноморском регионе следует рассматривать в более широком геополитическом контексте расширения НАТО в Восточной Европе», — сказал эксперт.

Он напомнил, как летом НАТО и Украина провели совместные учения с присутствием десятков военных кораблей в Черном море. По мнению де Брабандер, такая демонстрация силы является чрезвычайно опасной.

Ранее политолог Яков Кедми предупредил, что следующий ответ России на провокации НАТО в Черном море станет для США последним.