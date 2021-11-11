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Эксперт Минздрава Шмаков предупредил беременных о последствиях отказа от вакцинации

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 23:40
Общество
Эксперт Минздрава Шмаков предупредил беременных о последствиях отказа от вакцинации
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода у беременных женщин и повышать вероятность прерывания беременности, заявил специалист Минздрава РФ по акушерству Роман Шмаков.

По словам эксперта, беременным и кормящим женщинам очень важно пройти вакцинацию. На сроке после 22 недель прививка на течение беременности не влияет, сообщает со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по акушерству ТАСС.

«Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», — подчеркнул Шмаков.

Эксперт напомнил, что на октябрь под наблюдением в России находились 760 тыс. беременных женщин. Из них были вакцинированы только 1,3%, переболели COVID-19 — 6%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более трети россиян (38%) вакцинировались от коронавируса. Четверть россиян относятся к массовой вакцинации скорее положительно.

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беременность минздрав вакцинация коронавирус
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