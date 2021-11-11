Лихачев заявил о создании реактора четвертого поколения в России к 2025 году

Москва, 11 ноября. Россия будет иметь действующий реактор четвертого поколения уже к середине десятилетия. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, действующий реактор будет построен на свинцовом теплоносителе. Он будет иметь замкнутый топливный цикл, рассказал Лихачев в интервью ТАСС.

Недавно глава Росатома сообщил, что строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) идет по графику. ОДЭК будет воплощать безопасную, экологичную и конкурентоспособную атомную генерацию будущего в России.

Ранее стало известно, что Росатом проведет модернизацию атомной отрасли до 2035 года. По словам главы корпорации Алексея Лихачева, общее число атомных энергетических блоков в России возрастет. Также Росатом намеревается заменить примерно 15 блоков до 2035 года.