Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 00:59
00:50
Экономика
Правительство России освободит от аудита примерно 20 тыс. компаний
00:41
Экономика
Частные инвесторы стали активнее интересоваться атомной энергетикой
00:40
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать компании по дезинфекции помещений
00:39
Политика
Европа обвинила «режим Лукашенко» в миграционном кризисе на границе Польши
00:39
Общество
Самозанятым могут создать единый негосударственный пенсионный план
00:37
Политика
Россия направит документы в ЕС для признания сертификатов о вакцинации от COVID-19
00:36
Экономика
Минсельхоз предложил меры для уменьшения стоимости овощей из «борщевого набора»
00:32
Общество
Российский бизнес предлагают штрафовать за требование у клиента персональных данных
00:28
Армия
Американские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань
00:24
Общество
Мошенники завладели информацией о тратах россиян из-за утечки данных
Все новости

Лихачев заявил о создании реактора четвертого поколения в России к 2025 году
Экономика
Лихачев заявил о создании реактора четвертого поколения в России к 2025 году
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image #305011 / Alexey Danichev / CC-BY-SA 3.0

Москва, 11 ноября. Россия будет иметь действующий реактор четвертого поколения уже к середине десятилетия. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, действующий реактор будет построен на свинцовом теплоносителе. Он будет иметь замкнутый топливный цикл, рассказал Лихачев в интервью ТАСС.

Недавно глава Росатома сообщил, что строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) идет по графику. ОДЭК будет воплощать безопасную, экологичную и конкурентоспособную атомную генерацию будущего в России.

Ранее стало известно, что Росатом проведет модернизацию атомной отрасли до 2035 года. По словам главы корпорации Алексея Лихачева, общее число атомных энергетических блоков в России возрастет. Также Росатом намеревается заменить примерно 15 блоков до 2035 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Лихачев заявил о создании реактора четвертого поколения в России к 2025 году
лихачев росатом реактор
Комментировать