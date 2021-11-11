Суд оштрафовал липецкий диско-бар на 200 тысяч рублей за работу по ночам

Липецк, 11 ноября. Советский районный суд Липецка привлек к административной ответственности заведение, которое работало в ночное врем во время запрета.

Компания привлечена по четырем эпизодам. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Липецкого областного суда.

«Действия юридического лица квалифицированы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". В каждом случае был наложен штраф по 50 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Житель Липецкой области в августе обратился в управление потребительского рынка и ценовой политики. Он сообщил, что ночью два раза поужинал в диско-баре «Паб Трибуна», тогда как общепиту было запрещено работать с 23:00 до 06:00. Представители компании признали вину частично.

Ранее сообщалось, что ростовчанам грозит год тюрьмы за покупку QR-кода о вакцинации. Многие ростовчане до сих не спешат делать прививку от коронавируса. Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в области привито уже более 60% населения, а количество заболевших не снижается.