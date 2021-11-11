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Глава МИД Украины Кулеба: Киев изменил отношения с Вашингтоном в свою пользу
Политика
Глава МИД Украины Кулеба: Киев изменил отношения с Вашингтоном в свою пользу
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Киев, 11 ноября. Украина в этом году смогла переломить «ход игры в украинско-американских отношениях», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

Скандалы и попытки дестабилизировать сотрудничество Вашингтона и Киева уже забыты, они позади. Стране удалось сохранить крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов, рассказал политик в беседе с прессой.

«В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях», — отметил он.

Киев активно работает с международными партнерами, чтобы в международных контактах с РФ не было «попустительства». То, что Запад общается с Россией — не проблема. Важно то, как именно и что говорится в этом диалоге. Скорее всего, Москва не ощутит некорректного отношения и от Парижа, подчеркнул Кулеба, комментируя предстоящую встречу глав МИД и Минобороны России и Франции. Однако при этом киевские власти окончательно разорвали связи с «русским миром» и не собираются их восстанавливать, также отметил политик.

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